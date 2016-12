Vorheriges Bild:

Alpine M63 B 2 Beschreibung: Photo : F.Veillard



Der Alpine M63 war der erste Rennsportwagen von Alpine und wurde 1962 für Sportwagenrennen entwickelt.



Quelle Wikipedia:

Fahrgestell 1708; M63B; Dieser Wagen hatte drei Motorvarianten. Neben dem 996-cm³-Hubraum-Gordini-Motor, zwei 4-Zylinder-Motoren von Renault mit 1149 cm³ bzw. 1002 cm³ Hubraum. Einsatz bei der Targa Florio 1964, dem 1000-km-Rennen am Nürburgring 1964, dem 24-Stunden-Rennen von Le Mans 1964, dem 12-Stunden-Rennen von Reims 1964, dem 1000-km-Rennen von Paris 1964 sowie dem 24-Stunden-Rennen von Le Mans 1965 und dem 12-Stunden-Rennen von Reims 1965. Der Wagen gehört heute dem französischen Mathematiker Gérard Besson.

